شكرا لقرائتكم خبر عن نجل عبد الرحمن أبو زهرة يعلن خروج والده من المستشفى وتماثله للشفاء من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، خروج والده من المستشفى، وانتقاله للمنزل، بعد تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، ونشر أبو زهرة الابن صورة تجمعه مع والده عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك من من داخل إحدى السيارات بعد الخروج من المستشفى لطمأنه جمهور والده على حالته الصحية.

وكتب أبو زهرة على الصورة: "الحمد لله بابا خرج من المستشفى وشكرًا لكل الناس اللي سألت وكل اللي اهتم وكان بيدعيله، ربنا يقومك بالسلامة وتمر فترة النقاهة علي خير".



تعافي عبد الرحمن ابو زهرة من كوورنا

وشهد اليومان الماضيان، تحسنا فى حالة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، بعد إصابته بفيروس كورونا، وتواجده داخل مستشفى العزل بالعجوزة، حيث يستعد أبو زهرة لعمل مسحة pcr جديدة غدا الجمعة لمعرفة آخر تطورات حالته الصحية ومعرفة إمكانية مغادرته المستشفى، لاسيما وأن حالته تتحسن تدريجيا منذ دخوله المستشفى وتلقى العلاج.

وتصدر الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، تريند محرك البحث جوجل بعد منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا، ودخوله للمستشفى لتلقى العلاج والرعاية اللازمة، وهو الأمر الذى جعل جمهور ومحبى عبد الرحمن أبو زهرة يحاولون معرفة تفاصيل إصابته منذ البداية.

وكانت البداية بعدما قال أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، نجل الفنان الكبير لـ"الخليج 365" إن والده مصاب بكورونا، وطمأن نجل الفنان الكبير جمهوره قائلًا: الحمد لله صحته فى تحسن شديد ويسير على العلاج بشكل منتظم".

يذكر أن عبد الرحمن أبو زهرة ظهر كضيف شرف مؤخراً في مسلسل "موضوع عائلى" الذى عرض على إحدى المنصات الرقمية على الانترنت، من بطولة ماجد الكدوانى، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، ايناس كامل، محمد رضوان، طه الدسوقى، محمد القس، وضيوف الشرف أمينة خليل، شيرين رضا، حسام داغر وإخراج أحمد الجندى.