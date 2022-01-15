هل تتذكرون ” نادية ” بمسرحية سك على بناتك .. شاهدوا كيف أصبح شكلها بعد سنوات طويلة من الغياب

كتب امير فتحي في السبت 15 يناير 2022 05:47 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة للفنانة المصرية ” إجلال زكي ” في أحدث ظهور لها بعد سنوات طويلة من الغياب عن الساحة الفنية والأضواء .

وظهرت إجلال زكي في الصورة التي نشرها أحد أقاربها على موقع فيس بوك وقد تبدلت ملامحها بشكل كبير عما كانت عليه في فترة الشباب .

يذكر أن الفنانة إجلال زكي لمع بريقها في حقبة الثمانينات .. واشتهرت بدور ” نادية ” في مسرحية سك على بناتك مع الفنان الراحل ” فؤاد المهندس ” .

وبدأت إجلال زكي مشوارها في برامج الأطفال مع (ماما سميحة) ثم عملت كمذيعة في الإذاعة .

وكان مسلسل “البوسطجي” هو أول أعمالها في الدراما .. كما شاركت في فيلم “قاهر الظلام” حيث أدت دور زوجة طه حسين الفرنسية صوتيًا .