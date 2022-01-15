شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله ينضم لـ"دايما عامر" أمام مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم النجم الكبير صلاح عبد الله إلى أبطال مسلسل "دايمًا عامر" للنجم مصطفى شعبان والمقرر أن يطرح خلال السباق الرمضانى المقبل.

ويناقش مصطفى شعبان مشاكل التعليم في مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث يجسد في أحداث العمل دور مستر عامر وهو مشرف اجتماعى في مدرسة، فيما تقدم لبلبة دور ميس زهرة مديرة المدرسة، أما المدرسون فيجسد أدوارهم عمرو عبد الجليل "مستر أبو الوفا"، ميرنا نور الدين "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، كريم عفيفى "مستر نوفل"، سما إبراهيم "ميس همت"، أحمد الشامى "مستر شريف".

مسلسل "دايمًا عامر" يكتبه ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، ويسجل العمل عودة ثنائية مصطفى شعبان ومجدى والهوارى بعدما حققا نجاحًا سويًا في الدراما خلال مسلسلي "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.

وقدم مصطفى شعبان آخر أعماله، مسلسل "ملوك الجدعنة" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، عباس أبو الحسن، وليد فواز، مريم أمين، أحمد كشك، فرح يوسف، فراس سعيد، بسمة داود، وإخراج أحمد خالد موسى.