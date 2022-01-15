شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان العين السينمائى يكرم الناقد طارق الشناوى فى دورته الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مهرجان العين في دورته الرابعة تكريم الناقد السينمائى طارق الشناوي بمنحه جائزة الإنجاز عن مشواره النقدى فى السينما المصرية والعربية والأجنبية على مدى ثلاثين عامًا يرأس طارق الشناوي في هذه الدورة لجنة تحكيم مسابقتي الأفلام الخليجية القصيرة والطويلة.

وتنطلق فعاليات مهرجان "العين السينمائي" في دورته الرابعة والتي ستقام في مدينة العين، في الفترة من 23 حتى 27 يناير الجاري، تحت شعار "سينما المستقبل"، حيث يستمر المهرجان في تقديم وعرض باقة من أبرز الأفلام المحلية والخليجية والعربية والعالمية المتميزة، منها عروض أولى وحصرية على شاشات "العين السينمائي".

وأعلن عن تفاصيل الدورة الرابعة من مهرجان "العين السينمائي" الذي يحمل في جعبته هذا العام عددًا من المبادرات الجديدة والبرامج المختلفة واتفاقيات في خدمة "الفن السابع" في الإمارات، ليكون المنصة الأبرز لدعم صناع السينما والمواهب الإبداعية المحلية، وتقديم أفضل إنتاجات السينما في المنطقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الأول، حضره كل من عامر سالمين المري مؤسس ومدير عام المهرجان، وسعيد سالمين المدير الفني لبرنامج سينما العالم، وإيفان خضير مدير العمليات.