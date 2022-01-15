شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 16 عامًا من مسلسل الدالى.. عمرو يوسف وحسن الرداد يجتمعان فى "كازانوفا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن جمعهما النجم الكبير الراحل نور الشريف في بدايتهما سويًا في أول ظهور لهما بالدراما من خلال مسلسل "الدالي"، يتكرر اللقاء مرة ثانية وبعد 16عامًا من الغياب، يجتمع الصديقين عمرو يوسف وحسن الرداد مرة أخرى لكن هذه المرة من خلال خشبة المسرح.

وبدء عمرو يوسف وحسن الرداد بروفات مسرحية "كازانوفا" المقرر عرضها الشهر المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية، وانطلقت التحضيرات والعمل علي المسرحية في القاهرة، وذلك بعد انتهاء كل من الرداد ويوسف من أعمالهم الأخرى، والمسرحية من تأليف وإخراج ويشارك في بطولتها نسرين طافش، حمدي المرغني، ميرهان حسين،سعد الصغير، بدرية طلبة.



ابطال مسرحية كازانوفا

من ناحية أخرى ينتظر عمرو يوسف عرض مسلسله الجديد "وعد الشيطان"، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة رزان مغربى، وفتحى عبد الوهاب وعائشة بن أحمد وأحمد الرافعى وآخرون، ويقدم من خلاله شخصية محورية، وينتمى العمل إلى مسلسلات الرعب والإثارة والتشويق، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات.

اما الفنان حسن الرداد، عرضت له مسرحية "في نص الليل"، مؤخراً، وشاركت فى بطولتها الفنانة غاده عادل، ومحمد عبد الرحمن وريم مصطفى وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود.