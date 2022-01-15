شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست عن كيم كارداشيان: أمن منزلها منعنى من رؤية ابنتى مؤخرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المغنى العالمى كانى ويست العديد من الأمور الخاصة بعلاقته مع كيم كارداشيان بعد الانفصال وتأثير ذلك على علاقته على أبنائه أثناء مقابلة مع Hollywood Unlocked زعم خلالها أن كيم لم تسمح له برؤية ابنته وأن الأمن منعه من دخول منزل كيم رغم أن رغبته كانت لا تتعدى مجرد رؤية ابنتها في موعد محدد لذلك.



كانى ويست وأبناؤه من كيم كارداشيان

وكانت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان قدمت طلبًا لتصبح عازبة بشكل قانوني واستعادة اسمها قبل الزواج مع استمرار عملية الطلاق من كاني ويست، وقدمت كيم البالغة من العمر 41 عامًا المستندات القانونية والتي ستجعلها قانونًا امرأة عزباء إذا وقعها قاض وفقًا لـ TMZ.

ربما يكون الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن كيم تريد استعادة اسمها قبل الزواج مما يعني إسقاط اسم ويست من أعمالها مثل KKW Beauty و KKW والتي تستخدم فيها الحروف الأولى مع زوجها.

وعلي جانب آخر ورغم أنها دخلت في علاقة جديدة قال مغني الراب العالمي كاني ويست إن الله سيجمع شمله وزوجته المنفصلة كيم كاردشيان لأنه اعترف بأنه ارتكب أخطاء في حقها.