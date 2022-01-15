شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جولته الناجحة بالصعيد "حلم جميل" يعرض فى طنطا الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أيمن عزب مدير فرقة المسرح الكوميدى بالبيت الفني إن العرض المسرحى"حلم جميل"من من إنتاج الفرقة، يسافر إلى محافظة الغربية ليعرض بداية من الأحد المقبل الموافق 17 يناير حتى السبت 22 يناير وذلك فى الساعة السابعة مساء على مسرح المركز الثقافي بطنطا، وذلك ضمن مشروع المواجهة والتجوال تحت رعاية إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وهو المشروع الذي يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتشرف على تنفيذه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الداخلية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، محافظة الغربية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

جدير بالذكر أن "حلم جميل "قدم تم تقديمه مع احتفالات السنة الجديدة بمحافظتي الأقصر وقنا، وحقق إقبالاً جماهيريًا منقطع النظير، العرض عن رائعة "تشارلى شابلن" وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى، يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، وتظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم ويصبح هناك علاقة تكاملية بين الشاب الصعلوك والرجل الثرى.

"حلم جميل" من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، أحمد عبد الهادى، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدى، من تأليف طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على،إستعراضات ضياء شفيق، وإضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام.