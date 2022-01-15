بصورة تجمعهما.. محمد مهران يهنئ زوجته بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان محمد مهران، زوجته المخرجة مي عبد الحافظ، بعيد ميلادها الموافق أمس 14 يناير الجاري.

ونشر مهران صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "سنة جديدة بتعدي علينا وإحنا مع بعض، وبتمنى من ربنا أن كل سنين عمرنا نعيشها سوا أنا وأنتي وزين ابننا".

أضاف: "كل سنة وأنتي ناجحة وسعيدة وفرحانة كل يوم، كل سنة وربنا يرزقنا بالستر والصحة وراحة البال، كل سنة وأنتي الزوجة والصديقة والحبيبة، كل سنة وإحنا مع بعض".

واحتفل محمد مهران بزواجه من مي عبدالحافظ، يوم الجمعة 21 يونيو 2019، وسط حضور كبير من نجوم الفن.

ومن ناحية أخرى يواصل محمد مهران تصوير مسلسل "الوسم" بطولة: قصي خولي، ميسون أبو أسعد، لبنى ونس، فاطمة محمد علي، تأليف براءة زريق، وإخراج سيف الدين السبيعي.