شيرين رضا: الشعب كله بيوصف أدوية لنفسهم ولغيرهم بدون أدنى معرفة.. كارثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعادت الفنانة شيرين رضا، تغريد تدوينة عبر "تويتر" للدكتور هاني راجي رئيس قسم القلب السابق بالمعهد القومي للقلب، تحدث خلالها عن خطورة علاج فيروس كورونا بالمضادات الحيوية.

وفي التدوينة كتب "راجي": "وصف مضادات حيوية لعلاج فيروس كورونا خطأ طبي فادح يضر المرضى جدا ويزيد البكتيريا المقاومة للمضادات، المضادات الحيوية لا تقتل الفيروس، ولا تمنع العدوى البكتيرية، ولا تعالج التهابات رئوية فيروسية، هناك اختبار معملي اسمه بروكالسيتونين لمعرفة من مصاب ببكتيريا تحتاج مضاد حيوي".

ومن جانبها؛ علّقت شيرين رضا، قائلة: "الشعب كله بيوصف أدوية ومضادات حيوية لنفسهم ولغيرهم بدون أدنى معرفة! كارثة".

ومن جانب آخر؛ يُعرض لشيرين رضا حاليا في السينمات، فيلم "قمر 14"، من تأليف محمود زهران، إخراج هادي الباجوري، وبطولة النجوم: خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، خالد أنور، وأحمد مالك وغيرهم.