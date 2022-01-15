عبد الله حسن يتحدث لمصراوي عن تجربته مع "طبيب الإبراشي": "أخدت الأقراص وخفيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الشاعر عبد الله حسن، تفاصيل جديدة حول علاقته بالطبيب شريف عباس، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، والطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

وقال حسن، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا جالي كورونا في شهر 2 الماضي، وأنا أعرف الدكتور شريف عباس لأنه كان بيعالج والدي قبل مني من تعب في المعدة، فلما جالي كورونا بعتله والراجل مشكورا جالي البيت وكتبلي بروتوكول العلاج واداني الأقراص دي، وهو لم يقل لي إنها أقراص سحرية ولا الكلام ده خالص، سألته إيه ده يا دكتور؟ قالي دي أقراص مضادة للفيروسات مصرح بها وموجودة في الصيدليات ووزارة الصحة وكل حتة، وأخدتها وخفيت، مع البروتوكول".

أضاف: "أنا فوجئت أنهم بيقولوا أقراص سحرية وبتاع وإنها موتت الإعلامي وائل الإبراشي، ومش أنا بس اللي اتعالجت بيها، أنا ومراتي وعيلتي كلها اتعالجنا بيها، الأقراص دي اللي بيقولوا إنها السبب في موت وائل الإبراشي أنا أخدتها أنا ومراتي وعيلتي ومحصلناش حاجة وتعافينا، والدكتور لم يتقاضي أجرا نظير علاجه لي، مأخدش جنيه مني ولا من أي حد، أنا حتى طلبت أعزمه على العشاء بعد ما اتعالجت رفض".

وحول "شهادة الحق" التي أدلى بها عبر حسابه بموقع "فيسبوك" عن الطبيب شريف عباس؛ قال: "أنا قولت كلمة حق وبس، اللي خلاني أكتب كده إني لقيت المواضيع داخلة في اغتيال وقتل مع سبق الإصرار وحاجات كتير كده، فجأة الناس كلها بتشتم في الطبيب ده وهو رجل محترم، حتى دون انتظار نتيجة التحقيق معه في نقابة الأطباء، فجأة الرجل بقى قاتل وهياخد مؤبد وسمعته باظت خلاص ويتم اغتياله معنويا، علينا الانتظار لنتيجة التحقيق ولو طلع مخطئ أنا أول من سيهاجمه، ولو طلع صح يجب أن نرد له اعتباره".

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وأدلى الشاعر عبد الله حسن، بما أسماه "شهادة لله" في حق الطبيب شريف عباس، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، والطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

وكتب عبر "فيسبوك": "الأستاذ الدكتور شريف عباس الطبيب المعالج للمرحوم وائل الإبراشي، قام بعلاجي أنا شخصيا ومراتي (الفنانة غادة رجب) وعائلتي بالكامل، ده غير الأصدقاء والمعارف اللي وصلتهم بيه وربنا كتب ليهم الشفاء على إيده".

أضاف: "هذا الطبيب المحترم الإنسان أول ما نتيجة مسحتي كانت إيجابية جالي في البيت بنفسه وأعطاني الدواء (الأقراص) اللي الناس بتقول عليها مع البروتوكول، وأخدتها أنا والحمد لله ربنا كتبلي الشفاء، ولم يتقاضى جنيه واحد نظير علاجه لي أو لأي شخص عالجه".

تابع: "ما يحدث مع هذا الطبيب المحترم هي حملة تشهير ممنهجة دون انتظار نتائج التحقيقات في الأمر من قبل نقابة الأطباء أو المحكمة، وأنا مستعد للإدلاء بشهادتي دي في الصحافة وفي أي مكان".

كان الإعلامي وائل الإبراشي رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي، بعد معاناة استمرت لشهور مع كورونا.

وأثارت تصريحات زوجته سحر الإبراشي، بشأن تسبب أحد الأطباء في تدهور حالته الصحية خلال خضوعه للعزل المنزلي، جدلا واسعا، الأمر الذي ردت عليه نقابة الأطباء بفتح تحقيق في هذا الأمر.

واتهم الكاتب خالد منتصر، طبيبًا ذكر الحرف الأول من اسمه "ش" بالتسبب في تدهور الحالة الصحية للإبراشي، في الأيام الأولى لإصابته بفيروس كورونا، أواخر عام 2020، وأعطاه "أقراصاً سحرية" لكنها تسببت في سوء حالته.

ومن المقرر بدء أولى جلسات التحقيق مع الطبيب شريف عباس في نقابة الأطباء يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن تقدم بطلب للاستماع إلى أقواله، كما اتهم "زوجة الإبراشي ومنتصر" بالتشهير به.

وبالتوازي، تقدمت زوجة الإبراشي ببلاغ إلى النائب العام متهمة طبيبه المعالج بالتسبب في وفاته.