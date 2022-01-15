فنانة إسرائيلية تسخر من تطبيع الإمارات مع إسرائيل : ” مفيش أحلى من عرب نسيوا فلسطين “

كتب امير فتحي في السبت 15 يناير 2022 03:51 مساءً - أطلقت الفنانة الإسرائيلية ” نوعم شوستر ” أغنية عبر البرنامج الساخر ” الشوسمو ” المذاع على قناة مكان سخرت من خلالها من التطبيع الإسرائيلي مع العرب وخاصت بالذكر دولة الإمارات .

وأشارت نوعم شوستر في كلمات أغنيتها التي تحمل إسم ” دبي دبي ” إلى أن تطبيع العرب مع إسرائيل قد أنساهم القضية الفلسطينية وحصار غزة وغيره مما عانى منه الشعب الفلسطيني .

فجاءت كلمات الأغنية التي غنتها الفنانة الإسرائيلية باللغة العربية : ” في آخر النفق ضي لو كل العرب زي دبي .. حبوا عم إسرائيل خي ما راح يرمونا بالمي .. مفيش أحلى من عرب معهم ملايين .. ونسيوا شعب انتكب ، نسيوا فلسطين ” .

وتابعت : ” قالوا تبقى إسرائيل من المي للمي .. دبي دبي ، أملنا .. دبي دبي ، نكوي وعي العرب كي .. وزي دبي ينسوا إنه غزة حاصرنا .. لو كل العرب زي دبي .. بحبسكم محسوميم وباخد سيلفي في المداليم .. دبي دبي ” .

وأثارت هذه الأغنية ردود أفعال متباينة بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لها .. فالبعض اعتبرها سخرية من العرب أنفسهم والبعض اعتبرها سخرية من المطبعين فقط حيث تبدو مع التطبيع وضده في الوقت نفسه .