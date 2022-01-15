شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق فلوكس يروى حكاية ثلاثى أضواء المسرح ومن هو مكتشفهم.. فى ذكرى سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير سمير غانم التي تتزامن اليوم الـ 15 من يناير، وذلك بعدما رحل عن عالمنا العام الماضى مخلفًا حالة كبيرة من الحزن لجمهوره ومحبيه ممن تعلقوا به على مدار سنوات كان فيها واحد من أهم نجوم الكوميديا طوال سنوات واشتهر بمدرسة خاصة له بدأت منذ ستينات القرن الماضى من خلال فرقة ثلاثى أضواء المسرح.

وخلال التقرير التالى نستعرض قصة تكوين الفرقة على لسان أحد معاصريهم، وهو الفنان فاروق فلوكس الذى خصنا بهذا الحديث لتليفزيون الخليج 365 مع الزميل ذكى مكاوى، قائلاً: الفضل في البداية يرجع إلى الراحل محمد سالم الذى كان معروف بأنه صائد مواهب، والذى عمل برنامج باسم ثلاثى أضواء المسرح اكتشف فيه سمير غانم وجورج سيدهم بالإضافة لـ عادل نصيف، وبعدما تركهم الأخير لظروف سفر، طلب منى جورج الانضمام لهم، إلا أننى رفضت بسبب انشغالى في الدراسة ورشحت لهم الضيف احمد".

واستكمل: "كانوا اسكتشات في البداية، قبل انفصالهم بعد ذلك عن محمد سالم، لخلاف ربما حدث بينهم، وأدى هذا الخلاف لقرار من جورج سيدهم للانفصال وافق عليه الضيف احمد وسمير غانم، ثم بعد عام 67 قدموا عروض مسرحية حققت نجاحاً كبيراً على خشبة المسرح".