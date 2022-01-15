كتب امير فتحي في السبت 15 يناير 2022 02:57 مساءً - نشرت الممثلة الأمريكية ” ميجان فوكس ” مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام أعلنت من خلاله خطبتها من مغني الراب ” ماشين جان كيلي ” والتي تمت في الحادي عشر من يناير الجاري .
وظهر في الفيديو مغني الراب ماشين جان كيلي وهو يركع على ركبته لعرض الزواج عليها وتقديم خاتم الخطبة لميجان فوكس وارتدائها إياه وبدا عليها السعادة البالغة .
وأشارت ميجان فوكس في تعليقها على الفيديو إلى أن خطبتهما حدثت بعد عام ونصف تعرضا فيه للكثير من اللحظات الصعبة والأوقات الجميلة ايضًا التي لم تتخيل أن تعيشها وامتلأت بالحب .
وكشفت ميجان عن قيامها وخطيبها ماشين جان كيلي بشرب دماء بعضها البعض عقب ارتداء خاتم الخطبة .
يذكر أن النجمة ميجان فوكس كانت قد تزوجت من قبل في عام 2010 من الممثل ” براين أوستن ” .. وبعد زواج دام لمدة 10 أعوام أعلنا انفصالهما ولدى الإثنان ثلاثة أبناء نوح وبودي وجيرني .
كانت هذه تفاصيل خبر ” شربا دماء بعضهما ” .. ميجان فوكس تحتفل بخطوبتها على ماشين جان كيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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