في ذكرى عيد ميلاده .. رسالة دنيا سمير غانم إلى والدها

كتب امير فتحي في السبت 15 يناير 2022 02:57 مساءً - وجهت الفنانة ” دنيا سمير غانم ” رسالة إلى والدها الفنان الراحل ” سمير غانم ” بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم السبت 15 يناير .

فنشرت دنيا سمير غانم صورة لوالدها عبر حسابها على إنستجرام وكتبت بكلمات مؤثرة في تعليقها عليها : ” كل سنة وانت طيب يا حبيبي و روحي .. ربنا يرحمك ويغفر لك ” .

وتابعت : ” ويارب تكون سعيد ومرتاح زي ما كنت طول حياتك بتسعد الناس كلها .. بحبك ومعايا في كل لحظة .. عيد ميلاد سعيد في الجنة يارب ” .