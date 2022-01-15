كتب امير فتحي في السبت 15 يناير 2022 02:57 مساءً - وجهت الفنانة ” دنيا سمير غانم ” رسالة إلى والدها الفنان الراحل ” سمير غانم ” بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم السبت 15 يناير .
فنشرت دنيا سمير غانم صورة لوالدها عبر حسابها على إنستجرام وكتبت بكلمات مؤثرة في تعليقها عليها : ” كل سنة وانت طيب يا حبيبي و روحي .. ربنا يرحمك ويغفر لك ” .
وتابعت : ” ويارب تكون سعيد ومرتاح زي ما كنت طول حياتك بتسعد الناس كلها .. بحبك ومعايا في كل لحظة .. عيد ميلاد سعيد في الجنة يارب ” .
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى عيد ميلاده .. رسالة دنيا سمير غانم إلى والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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