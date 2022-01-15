نوال الزغبي تفتح خزائن أسرارها في “حبر سري”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحلّ النجمة اللبنانية نوال الزغبي ضيفةً على الإعلامية أسما إبراهيم في حلقة مميّزة واستثنائية من برنامج “حبر سري”، يومي الخميس والجمعة 20 و 21 كانون الثاني (يناير) الجاري.

تكشف نوال خلال الحلقه، عن الكثير من الأسرار والمفاجآت حول حياتها الشخصية ومشوارها الفني الحافل بالنجاحات والإنجازات، كما تعلن عن موقفها حول العديد من المواضيع الإجتماعية.

ونشرت نوال الزغبي برومو الحلقة على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي حيث ظهرت وهي تقول: “اللي يفرط في كرامته ما يتزعلش عليه”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع برومو الحلقة الذي تشرته نوال، فأبدى محبوها حماسهم لمشاهدة اللقاء ومعرفة ما ستحمله الحلقة من مفاجآت.

يذكر أن نوال الزغبي قد أصدرت منذ فترة أغنية جديدة بعنوان “قلبي على قلبو”، من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي. وتُعد هذه الأغنية الرابعة في ميني ألبوم يحمل اسم “عكس الطبيعة”، وأصدرته نوال مؤخرًا بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

كما طرحت نوال منذ شهر تقريبًا أغنية أخرى بعنوان “نقطة انتهى”، كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، وذلك بعد تسريب مقطع منها على مواقع التواصل الإجتماعي. والأغنية تعود إلى تسجيل قديم، حيث كانت نوال قد سجّلتها لمناسبة خاصة لكنّها لم تطرحها في أيّ من ألبوماتها الماضية.