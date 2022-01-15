شكران مرتجى تستذكر والدها الراحل بكلمات مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة السورية شكران مرتجى ذكرى رحيل والدها بكلمات مؤثرة وعبرت عن حزنها الكبير لرحيله ونشرت شكران عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” صورة لوالدها الراحل وصورة لسبيل الماء الذي أقامته عن روحه مؤكدة أن ذكرى وفاة والدها في كل عام تعتبرها وكأن والدها توفي الآن.

وقالت شكران في تعليقها على الصور: “في مثل هذا اليوم مات أبي وفي مثل هذا اليوم من كل عام يموت أبي.. أحضنوا أباءكم وخذوا ما أستطعتم من عزيمة ستلزمكم إن سقطتم في معارك الحياة… 14/1/2004… عبد الوهاب مرتجى… الفاتحة والدعاء14/1/2022 “.

وتفاعل عدد كبير من متابعي واصدقاء وزملاء شكران مع الصور والتعليقات وتمنوا من الله عز وجل الرحمة والمغفرة لوالدها.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني كانت شكران قد أنهت تصوير مشاهدها في الموسم الثالث من مسلسل “حارة القبة” مع المخرجة رشا شربتجي والذي سيعرض في رمضان 2023 بينما ستكون في الموسم الرمضاني المقبل ببطولة الموسم الثاني من العمل في حين عرض جزؤه الأول في رمضان 2021.

كما ستكون شكران حاضرة ببطولة الموسم الثاني من مسلسل “الكندوش” في موسم رمضان 2022.

كما أنهت قبل مدة تصوير عملاً مشتركاً في الأردن.