بألوان البهجة.. أصالة تطلق جديدها “سلطان المحبة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الفنانة السورية أصالة نصري أغنيتها الجديدة “سلطان المحبة” من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله، وألحان الموسيقار د. طلال، وتوزيع حسام كامل.

وعمدت أصالة من خلال أغنيتها الجديدة “سلطان محبة” على نشر البهجة من خلال الألوان الزاهية التي سيطرت على فيديو الأغنية، حيث أطلّت وسط البساتين تنثر الفرح والإيجابية.

وقد تفاعل عدد كبير من المتابعين على السوشيال ميديا مع كليب أغنية “سلطان محبة”، إذ تنوعت إطلالات أصالة فيه بين الكلاسيكية والجريئة، حيث ارتدت فستان سهرة باللون الرمادي الفضي واعتمدت معه تسريحة شعر ناعمة، كما ظهرت بعدها بلوك شعر باللون الأزرق لتعود وتطلّ بلوك شعر باللون الزهري.

وعلّقت أصالة على كليب الأغنية التي أخرجتها نهال نبيل عبر “تويتر”، حيث غردت قائلةً: “فرحت بغناها وكمان فرحت بتصويرها وأخدت دور اللعبة بلبسها الملوّن الفَرِح تحت إدارة صديقتي الغالية الموهوبة نهال نبيل”، وتمنت أصالة أن تكون قد نقلت للجمهور من خلال الأغنية طاقة فرح، قائلة: “بتمنّى أنقل لكم طاقة الفرح اللي حسيتوها لأنّه إسعادكم هو الهدف”.

ومن جهتها، رَوجت نهال نبيل للعمل الذي جمعها بأصالة من خلال حسابها على إنستغرام، قائلةً: “اتجمعنا من تاني أنا وصديقتي وروحي، حبيبة عمري وتوأم النجاح”.