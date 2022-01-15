نجوى كرم تجتاح التواصل الإجتماعي في مهرجان دبي للتسوق.. حب لا يوصف!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لأول مرة، دشّنت النجمة اللبنانية نجوى كرم مسرح “كوكاكولا أرينا” بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، بحفل غنائي ضخم ليلة ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٢ من تنظيم شركة Moments Events وبحضور عدد كبير من الجمهور والمحبين.

وتصدّرت نجوى كرم، قائمة اهتمامات مواقع التواصل، بعد مشاركتها في إحياء الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، خاصةً أنها الفنانة العربية الأولى التي تغني على مسرح “كوكاكولا أرينا” والذي يعد أحد أكبر مسارح دبي.

بدأت “شمس الغنية اللبنانية” نجوى كرم أولى فقرات الحفل بميدلي متنوع من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة منها “وسع يا دار ساحاتك”، و”دمعة مرة”، و”ما في نوم” وغيرها وسط تفاعل كبير من الجمهور. ألهبت نجوى المسرح وقدمت بعدها وموال “صرخت الصوت بكرا الولف بيعود ورد الصوت بكرا الولف بيعود ياليت البن ع الدلات بيعود ويعودوا اللي مالها بيوتن أبواب”، بالإضافة إلى باقة من أرشيفها الفني الكبير أبرزها “عاللالا” وبغرامك مسلوبة” و”ولهانة” وكتير حلو” وغيرها من الأغنيات التي يعشقها جمهورها.

ونالت إطلالة نجوى كرم بفستانها الأبيض الطويل إشادات كثيرة عبر السوشيل ميديا، فبدت كعادتها بكامل جمالها وأناقتها، وكان لافتًا أن قنصل لبنان في الإمارات السيد عساف ضومط انتظر نجوى كرم في الكواليس أثناء خروجها من المسرج، وهنأها على نجاح الحفل.

ردود الفعل على حفل نجوى كرم في مهرجان دبي للتسوق جاءت أكثر من رائعة، إذ حرص جمهورها على نشر فيديوات وصور من الحفل، ليكون هاشتاغ “#NajwaKaramCocaColaArena” الرقم واحد في أكثر من دولة عربية.

يُذكر أن نجوى كرم طرحت في العام الماضي أغنيتين جديدتين بالعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. الأغنية الأولى بعنوان “مغرومة 2” من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو، والأغنية الثانية تحمل اسم “ساحر قلوب” من كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو، والأغنيتين من إخراج هس غدار.

وتتصدّر نجوى منذ صدور الأغنيتين قائمة أكثر الأغاني تداولًا واستماعًا عبر مواقع الموسيقية وتحديدًا موقع “يوتيوب”، حيث حصدت كل أغنية ملايين المشاهدات.