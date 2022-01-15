أول تعليق لـ كاريس بشار بعد وفاة والدتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة السورية كاريس بشار عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” صورة لوالدتها الراحلة وشكرت كل من قدم العزاء لها ولعائلتها.

وقالت كاريس في تعليقها على الصورة: “كل الشكر لكل من تواصل معي ليعزيني برحيل أمي الحبيبة… شكراً للأصدقاء والزملاء والمحبين مارح انسى وقفتكن معي.. شكراً على محبتكن الواسعة”.

وتفاعل زملاء وأصدقاء ومتابعو كاريس مع الصورة وتمنوا من الله عز وجل الرحمة لوالدتها والصبر والسلوان لها ولعائلتها.

وكان العديد من النجوم قد نشروا خبر وفاة والدة كاريس عبر حساباتهم على السوشال ميديا وقدموا التعازي لها ولعائلتها.

وكانت والدة النجمة السورية كاريس بشار قد توفيت في السابع من يناير الجاري.

ونعت كاريس والدتها الراحلة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وعبر حساباتها الرسمية الأخرى على السوشال ميديا وعبرت عن حزنها الشديد لرحيلها حيث نشرت ورقة النعوة وعلّقت عليها: “مافي شي بهالدنية رح يعوضني عن فراقك.. الرحمة لروحك يا امي..”.