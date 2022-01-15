“بتحب ما بتحب”.. يارا تحقق حلم الطفولة وتطلق مجموعة مجوهرات باسمها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: “حلم كان يراودني من أنا وصغيرة”.. بهذه الكلمات أعلنت النجمة اللبنانية يارا عن إطلاق مجموعة مجوهرات من تصميمها وتحمل اسم “يارا بتحب ما بتحب”.

وأكدت يارا في منشور عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي أنها أحبت أن تهدي جمهورها هذه المجموعة من المجوهرات لتكون بمثابة رابط مشترك يجمعها بهم، خاصةً أن تصميم المجهورات كان بالنسبة لها حلمًا منذ الطفولة.

مجموعة مجوهرات “يارا بتحب ما بتحب” مؤلفة من قطع الذهب الأبيض والألماس، مستوحاة من زهرة الديزي التي سعت يارا إلى جمعها في شبابها.

ونشرت يارا على مواقع التواصل الإجتماعي صورًا ظهرت فيها وهي ترتدي قطعًا من مجموعة المجهورات الخاصة بها “يارا بتحب ما بتحب” وعلّقت قائلةً: “حبّيت قدّملكم بهالسنة الجديده مجموعة مجوهرات من تصميمي اللي كنت حابه نفّذها من وقت طويل وحلم كان يراودني من انا وصغيره حتى يصير فيه رابط مشترك بيني وبينكم تتذكروني فيه مجموعة (يارا بتحب ما بتحب) التي صممتها الفنانة “يارا”مستوحاة من زهرة الديزي التى سعت يارا لجمعها في شبابها…”.

على صعيد آخر، تواصل يارا طرح أغنيات ألبومها (اللبناني – المصري) الجديد “ميلت”، إذ يتألف الألبوم من ثماني أغنيات، منها ست أغنيات لبنانية اضافة الى أغنيتين مصريتين، من بينها “مليت”، أولى إصدارات هذا العمل والتي استطاعت أن تحقق أرقامًا ملفتة فور صدورها قبل 3 أشهر. ثم أغنية “بعد هون” التي حققت أيضًا ارقامًا لافتة، وأغنية “السهرة هتحلو” المصرية بالإضافة إلى أغنية “غازلني زيادي” التي أصدرتها منذ شهر وحققت أكثر من مليون مشاهدة.

ويأتي هذا الإصدار ضمن حملة كبيرة سبق وبدأتها يارا على مواقع التواصل الإجتماعي، لا سيما أنها تعود من خلال الألبوم إلى الأغنيات اللبنانية والمصرية بعد إطلاق ألبومها الخليجي “غير الناس” في فبراير الماضي.