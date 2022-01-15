شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الطليعة يستأنف تقديم عرضى "أحدب نوتردام وفريدة".. أول فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان عادل حسان، تقديم عرضي فريدة وأحدب نوتردام، بدءًا من يوم الخميس الموافق 3 فبراير، ليكون بداية موسم إجازة منتصف العام الدراسي، وذلك بعد تحقيقهم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، حيث سيتم تقديم عرض "أحدب نوتردام" بقاعة زكى طليمات، كما يقدم عرض "فريدة" بقاعة صلاح عبد الصبور مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

عرض "أحدب روتردام" من بطولة يحيى محمود، رجوي حامد، مريم الجندي، محمد دياب، عمرو شريف، محمود طلعت، فادي ثروت، مي السباعي، جورج أشرف، هبة قناوي، محمد عبد الوهاب، أحمد مخيمر، شريف فاروق، حسام الشاعر، آية خلف، محمد حسيب، أشعار طارق علي، موسيقى وألحان كريم عرفة، استعراضات كريمة بدير، ديكور حمدي عطية، أزياء نعيمة عجمي، العرض عن رواية أحدب روتردام لفيكتور هوجو، ترجمها وكتبها للمسرح الكاتب الراحل أسامة نور الدين، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.





يذكر أن "أحدب روتردام" رواية رومانسية فرنسية من تأليف فيكتور هوجو وتتناول أحداث روايته التاريخية كاتدرائية نوتردام باريس "Notre-Dame de Paris" والتي تدور فيها الأجزاء الأكثر أهمية من الرواية وقد وصف الشاعر الفرنسي الكبير ألفونس دي لامارتين فيكتور هوجو بعد ظهور الرواية بـ "شكسبير الرواية"، ومن أجمل شخصياته الروائية (شخصية الأحدب) وظاهريا وقع الأحدب في حب شابة جميلة محاولا التضحية بحياته عده مرات من أجلها، وبدا أنه حب رجل لامرأة وارتفع الكاتب بمستواه بالقدرة على التصوير، لكن الواقع أن الأحدب بعاهته والنكران والقمع الذين عانى منهما، وقع في حب دفء الجمال الإنساني المحروم منه (والموجود أيضا بأعماقه الداخلية) جمال ظهر أمامه في صورة امرأة، عطفت عليه ولم تسخر من عاهته أو تشويه جسده، وليس مجرد حب رجل لامرأة.

وعرض فريدة مأخوذة عن أغنية البجعة لأنطوان تشيكوف، وتدور أحداثها حول ممثلة تتذكر رحلتها الفنية وما آلت إليه من نجاح وفشل خلال حياتها.

‏‎"فريدة" بطولة الفنانة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبد العزيز، ماكياج روبي مهاب، كتابة وإخراج أكرم مصطفى.