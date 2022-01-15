شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى الهوارى عن عودته لغادة عادل: طلب جماهيرى وفاضل خطيب الجمعة يدعى لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازح المخرج مجدى الهوارى، جمهوره ومتابعيه بتدوينة طريفة حول مطالبة البعض بعودته لزوجته وأم أولاده النجمة غادة عادل بعد انفصالهما منذ أكثر من 3 سنوات، وكتب الهوارى، عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "حتى خطيب الجمعة فاضل يدعلنا نرجع أنا وغادة.. بقى مطلب جماهيرى".



تدوينه مجدى الهوارى

وكانت غادة عادل، قالت - فى وقت سابق - إن أبناءها طالبوها بالعودة لأبيهم المخرج مجدى الهوارى، خاصة بعد المواجهة الأخيرة بينهما فى أحد البرامج، وأضافت غادة خلال لقاء بإحدى الفضائيات العربية، أنها أخبرت أولادها أن علاقتها بأبيهم جيدة، وأن المستقبل لا أحد يعلم به. وتابعت أن كلام مجدى الهوارى دخل إلى قلبها وعقلها وجعلها تبكي فى نهاية الحلقة رغم كثرة محاولاتها للتماسك.

وتشارك النجمة غادة عادل في مسرحية "فى نص الليل" من بطولة حسن الرداد وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة.

"فى نص الليل" عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على اعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل.