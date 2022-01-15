شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحتفل بعيد ميلاد ابن شقيقتها الراحلة غنوة: قلب خالتو "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة أنغام، على الاحتفال بعيد ميلاد ابن شقيقتها الراحلة الممثلة غنوة محمد على سليمان، حيث نشر الطفل ياسين، مجموعة صور عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، ليوثق احتفاله بعيد ميلاده التي تواجدت فيه الفنانة أنغام.

وعلق الطفل ياسين، على الصور التي نشرها عبر "إنستجرام"، "صور من عيد ميلادى"، لترد عليه الفنانة أنغام في التعليقات: "قلب خالتو".



حساب الطفل ياسين على انستجرم

مؤخرًا، أحيت الفنانة أنغام، حفلاً غنائيًا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور كامل العدد من جمهورها ووسط إجراءات احترازية. ويأتى هذا الحفل ضمن برنامج الأوبرا الصيفية على مسرح النافورة.



الطفل ياسين مع تورته عيد الميلاد



الطفل ياسين وانغام



الطفل ياسين

وكان من بين حضور الحفل الملحن عزيز الشافعي، وقدمت أنغام خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيها ما بين القديم والجديد، أبرزها "حالة خاصة جدا، بين البينين، أساميك الكتيرة، اتجاه واحد، أهى جات، متلخبطة، 100 صورة، بتوصفنى بتكفسفنى، ده اللى عندى، سيدى وصالك، نفس الشوق، نزوة، فنجان النسيان، أنا بعته كتير، هبدأ مالاخر، مطمنة، وحدانية، بتحبها ولا، بعتلى نظرة، عرفها بيا، حتة ناقصة، ياريتك فاهمنى" وغيرها.

ومازحت أنغام واحدًا من جمهور الحفل خلال تواجدها على المسرح، قائلة: "من ساعة ما وقفت على المسرح وهو ماسك التليفون.. أنا مش عجباه مثلا؟.. فستانى وحش.. أغيره؟.. أنا جايالك مخصوص".