ماذا قال رامي رضوان لـ سمير غانم في ذكرى ميلاده؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم رسالة لحماه الفنان الراحل سمير غانم في ذكرى ميلاده، التي توافق اليوم 15 يناير الجاري.

ونشر رامي صورة مجمعة في إطار واحد للراحل سمير غانم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "في ذكرى ميلاد حبيبي الأسطورة من لا مثيل له، الإنسان صاحب القلب الأبيض والروح المبهجة وطيبة الدنيا فيه، وأنقى البشر، لا يذكره أحد إلا بكل خير، لأنه كان لا يذكر أحد طوال حياته إلا كل خير".

وأضاف: "يوم ميلادك عيد يا حبيبي وفراقك ألم يصبرنا عليه، فقط يقيننا أنكم في الجنة والسيرة الطيبة الباقية على لسان كل الناس وحبهم، كل ذكرى ميلاد وحضرتك معنا بروحك وإفيهاتك وضحكتك المنورة".

وتابع: "أرجو من كل محبيه أن يدعو له ولحماتي الغالية مدام دلال عبد العزيز، بالرحمة والمغفرة والراحة والسكينة، وقراءة الفاتحة على روحهما".

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته، اليوم التالي الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير.

وغادرت زوجته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّع جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر.