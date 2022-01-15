"أعطاني الأقراص".. الشاعر عبد الله حسن يكشف مفاجأة عن الطبيب المعالج للإبراشي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أدلى الشاعر عبد الله حسن، بما أسماه "شهادة لله" في حق الطبيب شريف عباس، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، والطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

وكتب حسن، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "الأستاذ الدكتور شريف عباس الطبيب المعالج للمرحوم وائل الإبراشي، قام بعلاجي أنا شخصيا ومراتي (الفنانة غادة رجب) وعائلتي بالكامل، ده غير الأصدقاء والمعارف اللي وصلتهم بيه وربنا كتب ليهم الشفاء على إيده".

أضاف: "هذا الطبيب المحترم الإنسان أول ما نتيجة مسحتي كانت إيجابية جالي في البيت بنفسه وأعطاني الدواء (الأقراص) اللي الناس بتقول عليها مع البروتوكول، وأخدتها أنا والحمد لله ربنا كتبلي الشفاء، ولم يتقاضى جنيه واحد نظير علاجه لي أو لأي شخص عالجه".

تابع: "ما يحدث مع هذا الطبيب المحترم هي حملة تشهير ممنهجة دون انتظار نتائج التحقيقات في الأمر من قبل نقابة الأطباء أو المحكمة، وأنا مستعد للإدلاء بشهادتي دي في الصحافة وفي أي مكان".

كان الإعلامي وائل الإبراشي رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي، بعد معاناة استمرت لشهور مع كورونا.

وأثارت تصريحات زوجته سحر الإبراشي، بشأن تسبب أحد الأطباء في تدهور حالته الصحية خلال خضوعه للعزل المنزلي، جدلا واسعا، الأمر الذي ردت عليه نقابة الأطباء بفتح تحقيق في هذا الأمر.

واتهم الكاتب خالد منتصر، طبيبًا ذكر الحرف الأول من اسمه "ش" بالتسبب في تدهور الحالة الصحية للإبراشي، في الأيام الأولى لإصابته بفيروس كورونا، أواخر عام 2020، وأعطاه "أقراصاً سحرية" لكنها تسببت في سوء حالته.

ومن المقرر بدء أولى جلسات التحقيق مع الطبيب شريف عباس في نقابة الأطباء يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن تقدم بطلب للاستماع إلى أقواله، كما اتهم "زوجة الإبراشي ومنتصر" بالتشهير به.

وبالتوازي، تقدمت زوجة الإبراشي ببلاغ إلى النائب العام متهمة طبيبه المعالج بالتسبب في وفاته.