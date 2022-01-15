نبيل الحلفاوي: يا بخت اللي مشيوا قبل كورونا.. قبل التباعد والكمامات والمطهرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

مرّ أكثر من عامين على صراع العالم مع جائحة كورونا، حيث تم تسجيل أول إصابة بشرية بالفيروس في 17 نوفمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، وأعقب ذلك الكثير من الضحايا والإجراءات الاستثنائية غير المسبوقة بمختلف أنحاء العالم.

في إطار ذلك؛ كتب الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على موقع "تويتر": "يا بخت اللي مشيوا قبل الكورونا.. قبل القيود والغموض.. قبل التباعد والكمامات والمطهرات.. قبل المسحات والتحورات واللقاحات.. قبل العزل الاختياري والإجباري.. قبل التعليم المتقطع والعمل اللازم للحياة والمهدد للحياة.. قبل الزمن المكمم المعقم الملقح المتخبط".

يذكر أن آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي، مسلسل "القاهرة كابول" في رمضان 2021، من ﺇﺧﺮاﺝ حسام علي، ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالرحيم كمال، مع النجوم: طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، وحنان مطاوع وغيرهم.