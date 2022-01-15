"البداية بخناقة".. قصة حب وزواج وطلاق أحمد خليل وسهير البابلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحل علينا اليوم السبت، ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل أحمد خليل، إذ أنه من مواليد الدقهلية 15 يناير 1941.

أحمد خليل ظهرت ميوله الفنية مبكرة حتى التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ليلتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل، تخرج عام 1965، عُيّن معيدًا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب، ليمثل بـ9 مسرحيات بدءًا من الكومبارس للبطولة مثل مسرحيات "يا طالع الشجرة، ياسين وبهية، وحب تحت الحراسة"، حتى تم إلغاء مسرح الجيب، ليقدم ثلاثة أفلام هم "3 وجوه للحب، زهور برية، والتلاقي"، وسافر عام 1974 للعمل بالخليج واشتهر هناك، ثم عاد إلى العمل الدرامي المصري من خلال مسلسل "الساقية تدور"، واشتهر من مسلسلات "هوانم جاردن سيتي، حديث الصباح والمساء، وزمن عماد الدين" وغيرها.

وكان الفنان هو الزوج الخامس والأخير في حياة النجمة سهير البابلي، وفي أبريل 2018، حلّ ضيفًا على الإعلامي محمود سعد ببرنامج "باب الخلق" على شاشة "النهار"، وتحدث عن زواجه وطلاقه من الفنانة الكبيرة.

وقال خليل: "تزوجت سهير البابلي في لحظة، حيث تقابلنا خلال تصويرنا أحد السهرات التلفزيونية، ففي البداية تعاملت معي بحدة وأنا لم أقبل هذا فنشبت مشادة بيننا، لكن الخناقة انتهت بالزواج مع انتهاء تصويرنا للعمل".

أضاف: "انفصلنا بعد عامين توقف كلانا عن التمثيل خلالهما، فأنا كنت ممثل صغير وهي كانت نجمة كبيرة، وهذه القصة لم أستطع قبولها، فكنت دائمًا أريد أن أشعرها بأنني الرجل، وهذا كان خطأي، فأنا كنت شخص "وحش جدًا وماكنتش بضحك".

تابع: "زواج الفنان والفنانة يوجد به العديد من الصعوبات، وأنا فلاح ولي خطوط حمراء كثيرة جدًا، وسهير البابلي سيدة عظيمة، لكن كان من المستحيل استمرار العلاقة، فتزوجنا في لحظة وانفصلنا ونحن أصدقاء جدًا".

ورحل عن عالمنا، يوم 9 نوفمبر 2021، الفنان الكبير أحمد خليل، عن عمر 80 عاما، إثر معاناة من الإصابة بفيروس كورونا.