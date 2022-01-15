بالصورة: نجوى كرم بالأبيض.. هل ستكون عروس 2022؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يناير 2022 01:22 مساءً - منذ ساعتين

شاركت الفنانة اللبنانية نجوى كرم متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لإطلالتها التي اختارتها لحفلة أحيتها على مسرح “كوكا كولا أرينا” في مدينة دبي الإماراتية، حضرها عدد من محبيها من الجاليتين اللبنانية والعربية في الإمارات، إذ ظهرت بفستان أبيض طويل ضيّق، منسّقةً معه مجموعة من المجوهرات.

وبعد هذه الإطلالة لكرم بالفستان الأبيض، تمنّى بعض محبيها ومتابعيها أن يروها يوماً بفستان الزفاف الأبيض. فهل ستفاجئهم بارتدائه فعلاً؟