الإثنين المقبل.. معرض فني مفتوح للجمهور تحت عنوان "قاعود حدوته مصرية"

تنظم مكتبة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع اتحاد منظمات الكاريكاتير (فيكو الفراعنة) وذاكرة الكاريكاتير، معرضًا فنيًا مفتوحا للجمهور تحت عنوان "قاعود حدوته مصرية"، بحضور نخبة من الشخصيات العامة بالمجتمع، وذلك يوم الاثنين الموافق 17 من الشهر الجاري، في تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب بمصر، التابع لمكتبة الإسكندرية.

ويضم المعرض أعمال الفنان المصري أحمد قاعود رسام الكاريكاتير باليوم السابع المصرية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من أعمال الكاريكاتير المتميزة لفنانين مصريين وعرب، ويقام على هامش المعرض ندوة فنية عن سيرة ومسيرة "قاعود" واسهاماته في اثراء محتوى الكاريكاتير، ويستمر من ١٧ وحتى ٢٠ يناير ٢٠٢٢.

يأتي هذا المعرض في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة المصرية وتشجيع المواهب الشابة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات، وكذلك تقديم الفنون الهادفة والتعريف بأهمية ومكانة فن الكاريكاتير في حياة الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على رواد هذا الفن وتاريخه وتشجيع الشباب على الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم، فضلًا عن خلق حالة ثقافية فنية إبداعية بين الشباب.

جدير بالذكر أن الفنان المصري أحمد قاعود من مواليد 1986، وقد عمل في العديد من الصحف والمواقع الإخبارية، وشارك في العديد من المعارض داخل وخارج مصر، ونال العديد من شهادات التقدير والجوائز التقديرية. وتتسم أعمال "قاعود" بالاجتماعية ومواكبة القضايا الجماهيرية، والموضوعات التي تشغل بال الرأي العام بشكل دوري، مستخدماً في ذلك خطوط وألوان تتسم بالرشاقة والجاذبية، وأفكارًا واضحة ومباشرة قادرة على الوصول إلى كافة شرائح القراء على اختلاف اهتماماتهم ومستوياتهم الثقافية.