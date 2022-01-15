أليك بالدوين يسلم هاتفه للمحققين في تحقيق مقتل مديرة تصوير فيلم “راست”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سلم الممثل الأمريكي أليك بالدوين هاتفه ليتم تفتيشه بحثا عن دليل يرتبط بالتحقيق في حادث إطلاق النار المميت أثناء تصوير فيلم “راست”.

وسلم بالدوين، نجم ومنتج فيلم “راست” منخفض الميزانية عن الغرب الأمريكي، والذي أطلق النار يوم 21 تشرين الأول/ أكتوبر مما أسفر عن مقتل مديرة التصوير هالينا هتشينز في موقع التصوير، هاتفه صباح يوم الجمعة لمساعدي قائد شرطة نيويورك، حسبما أفاد خوان ريوس المتحدث باسم قائد شرطة مقاطعة “سانتا في” ومحامي بالدوين.

وقال ريوس إن محققي شرطة مقاطعة “سوفولك” في نيويورك سيراجعون محتويات هاتف بالدوين للبحث عن رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني أو صور أو بيانات أخرى ربما تكون لها صلة بتحقيق قائد شرطة مقاطعة “سانتا في” بولاية نيو مكسيكو في حادث إطلاق النار العرضي.

وقال ريوس “بمجرد استعادة البيانات من الهاتف، سيقدمون البيانات إلينا”.

وكان المحققون قد أعربوا حتى يوم الخميس عن احباطهم للتأخر في الحصول على هاتف بالدوين.