راغب علامة يكشف عن عملية نصب يتعرض لها القادمون إلى لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم اللبناني راغب علامة عن عملية نصب جديدة يتعرض لها المسافرون إلى لبنان من خلال إجبارهم على دفع مبالغ لفحص PCR قبل صعودهم الطائرة.

وأوضح الفنان اللبناني في تغريدة له عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر” أن الدفع يتمّ عبر بطاقات اعتماد حصراً وإلا يمنعوهم من السفر.

وكتب راغب: “عملية نصب جديدة يتعرض لها المسافرين إلى لبنان من خلال إجبارهم على دفع مبالغ للـ pcr قبل صعودهم إلى الطائرة عبر بطاقات اعتماد حصرًا وإلا يمنعوهم من السفر !علمًا بأن المسافر يكون قد أجرى فحص الـ pcr قبل مغادرته البلد وإضافةً أن هذا الفحص يتم إضافة سعره عند شراء تذاكر السفر.. يا حراميي”.