أحمد عز.. ماذا يقول عن “الجريمة”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر الممثل المصري أحمد عز عن سعادته برد الفعل الإيجابي تجاه فيلمه السينمائي الجديد “الجريمة”، وقال: إنه يجسد خلال أحداثه شخصية “عادل”، القاتل المأجور، وتتسم شخصيته الدرامية بالعديد من الأبعاد النفسية والسيكولوجية، وتنقسم إلى خطين دراميين الأول من خلال استرجاع ذكرياته مع نجله «حسين»، عن كيفية تورطه في العديد من جرائم القتل.. العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في بطولته منة شلبي، وماجد الكدواني.

وعن الصعوبات التي واجهته أثناء التصوير، أوضح عز أن الفيلم يعد من أكثر الأفلام التي أرهقته للغاية علي المستويين النفسي والبدني، وخصوصاً أن تفاصيل الشخصية الدرامية في حد ذاتها بالغة الصعوبة، وأنه يجسد للمرة الأولى بمشواره الفني شخصية تحمل “السيكو دراما”، وخضعت للعديد من الجلسات الطبيبة المكثفة مع العديد من الأطباء الأخصائيين للوقوف علي طبيعة المرض النفسي، وهذا ما انعكس على أدائي التمثيلي منها تفسير تعبيرات الوجه أو لهجة الصوت، الانفعال الزائد من المزاح، التفاعل الاجتماعي على نحو غير ملائم، بالإضافة إلى العامل الزمني الذي تدور به أحداث الشخصية بحقبة السبعينيات.

تعاون ثنائي

وأعرب عن سعادته أن الفيلم يشهد التعاون الفني للمرة الثانية على المستوى التمثيلي الذي يجمعه مع الفنان ماجد الكدواني، ومنة شلبي، بعد غياب 18 عاماً منذ أن شاركا سوياً في أحداث فيلم «شباب تيك اوي»، والذي عرض بعام 2004.

كما يتنظر عرض فيلمه “كيرة والجن”، ويجسد شخصية “عبد القادر الجن”، الذي تجمعه علاقة صداقه مع “أحمد عبد الحي كيرة”، والذي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز، وتتوالي الأحداث الدرامية حول كيفية التصدي لأفعال الاحتلال الإنجليزي، الفيلم مأخوذ أحداثه من رواية الكاتب أحمد مراد “1919”، وتتناول أحداث الفيلم الواقع المصري أثناء فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز، وهند صبري، وإخراج مروان حامد.

الأفلام القصيرة

حول تجربته الأولى بعالم الأفلام القصيرة، أوضح عز أنه يشارك في بطولة فيلم “أخويا”، ويجسد شخصية الشقيق الأكبر وعلاقته بشقيقه من ذوي الهمم، وتدور أحداثه في إطار إنساني حول العلاقات المجتمعية مع أصحاب الهمم، وحالة الحب التي تجمعهما، الفيلم يشارك في بطولته بسنت شوقي، وصلاح عبدلله، وإخراج ساندرا نشات، والذي يعود للتعاون معها مجدداً، بعد غياب 10 أعوام منذ أخر أعمالهم فيلم “المصلحة”، والذي عرض عام 2012.

“الاختيار 3”

صرح عز أنه يشارك في السباق الرمضاني المقبل، من خلال أحداث الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار”، الذي تدور أحداثه في إطار الدراما التشويقية، وتسليط الضوء على مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، العمل من تأليف تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز، وأحمد السقا.

وأشاد أحمد عز بدور دولة الإمارات الرائد في تمكين أصحاب الهمم في العمل والمجتمع، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتوفير البيئة الآمنة لهم على المستوى، سواء في التعليم أو العمل، ونشر التوعية الإنسانية في كيفية التعامل مع أصحاب الهمم، بالإضافة إلى تغير النظرة المجتمعية السليبة تجاه تلك الفئة العظيمة، والتي أثرت الحياة الإنسانية بإبداعهم وتفوقهم العملي والأخلاقي، وأصبحوا أسماءً بارزة يقتدي بها العالم في كافة مناحي الحياة.