معرض للوحات الأمير تشارلز المائية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعرض وريث العرش البريطاني الأمير تشارلز 79 لوحة مائية، في معرض داخل كنيسة مشيدة في القرن التاسع عشر بالعاصمة البريطانية لندن.

ويُعتبر هذا المعرض الذي يستمر إلى 14 فبراير المقبل الأهم حتى الآن للوحات الأمير الذي يرسم منذ نحو خمسين عاماً في الهواء الطلق الأماكن التي يحبها.

وتولى الأمير تشارلز بنفسه اختيار لوحات المعرض، ومن لوحة إلى أخرى، يسافر الزائر من الجبال الاسكتلندية المغطاة بالثلوج إلى بلاد الغال، ومن سلسلة جبال دانتيل دو مونميراي في منطقة الألب الفرنسية إلى جبل آثوس في اليونان، وصولاً إلى ترانسيلفانيا في رومانيا.