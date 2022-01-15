شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي سمير غانم بذكرى ميلاد والدها: يارب أشوفك فى الجنة..وحسن الرداد: أطيب قلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة ايمى سمير غانم، ذكرى ميلاد والدها الفنان القدير الراحل سمير غانم، التى تحل اليوم السبت، 15 يناير، داعية له بالرحمة والمغفرة، وأن يرزقه الله الجنة مع والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

ونشرت ايمى سمير غانم، صورة لوالدها الراحل عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "الله يرحمك ويغفر لك يا رب وأشوفك فى الجنة انت ومامى ونحتفل معاكوا زى كل سنة، ياريت كل اللى شاف البوست يقرأ الفاتحة".



ايمى سمير غانم

كما أحيا زوجها الفنان حسن الرداد، ذكرى ميلاد حماه الراحل، وقال عبر ستورى حسابه على انستجرام: "كل سنة وحضرتك طيب يا أطيب قلب".



حسن الرداد

وسبق ووجهت النجمة دنيا سمير غانم رسالة مؤثرة لأبيها الراحل النجم سمير غانم، تزامنا مع ذكرى ميلاده، وكتبت على حسابها على "فيس بوك": كل سنة وأنت طيب يا حبيبى وروحى، ربنا يرحمك ويغفر لك".

وأضافت: "يا رب تكون سعيد ومرتاح زى ما كنت طول حياتك بتسعد الناس كلها.. بحبك ومعايا فى كل لحظة.. عيد ميلاد سعيد فى الجنة يا رب".

وتحل اليوم ذكرى ميلاد الراحل الكوميديان من الدرجة الأولى، "فطوطة"، النجم الكبير سمير غانم الذى لا يمكن أن يشاهده الجمهور في عمل فني دون الضحك، يمتلك رصيدًا ضخمًا ومتنوعًا من الأعمال، حيث قدم ما يقرب من 160 فيلمًا، و50 مسرحية، و80 عملاً للدراما التليفزيونية والإذاعية، بخلاف فوازير رمضان التي قدمها قرابة 10 مرات سواء كبطل أول في الثمانينيات والتسعينيات، أو مع مجموعة من نجوم الكوميديا بالستينيات والسبعينيات.