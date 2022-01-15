طفلة روسية عمرها 7 سنوات في قائمة أعلى عشرة مدونين دخلا بالعالم

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 32 دقيقة

دخلت الطفلة الروسية أناستاسيا رادزينسكايا مقدمة قناة يوتيوب Like Nastya، في قائمة أعلى عشرة مدونين دخلا في العالم، بحسب ما قالت مجلة Forbes.

ووفقا للبيانات المنشورة في المجلة، فقد حصلت الطفلة على 28 مليون دولار في عام 2021، لتحتل المرتبة السادسة في الترتيب.

تم إدراج اسم رادزينسكايا في هذه القائمة للمرة الثالثة: في عام 2019 كانت في المركز الثالث، وفي عام 2020 – في السابع.

في المركز الأول جاء جيمس دونالدسون، المعروف باسم MrBeast، وحصدت أعماله المثيرة المتقنة أكثر من 10 مليارات مشاهدة على المنصة وأكسبته 54 مليون دولار .

وحل ثانيا، الملاكم ومدون الفيديو جيك بول – بلغ دخله 45 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث، مارك فيشباخ، المعروف باسم Markiplier، الذي كسب 38 مليون دولار خلال عام واحد.

وقت الازدهار

خلال الوباء، واجهت الكثير من وسائل الترفيه التقليدية صعوبة في التكيف. فقد تم تأجيل أفلام، وتعديل جداول مسلسلات، وتأجيل إصدار ألعاب الفيديو.

أما بالنسبة ليوتيوب، كان فترة الوباء وقت ازدهار.

وتشير الأبحاث إلى أنه في عام 2021، أصبح للمنصة 2.3 مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم.

ويقول يوتيوب إن نسبة مشاهدة محتوى الفيديو عبر منصته تصل إلى مليار ساعة يوميا.

وربما لا يكون لدى أصحاب الدخل المرتفع، كما حددتهم فوربس، أكبر عدد من المشاهدات، ولكنهم تمكنوا من كسب المال بنجاح من خلال شراكات العلامات التجارية وصفقات الرعاية ومبيعات.