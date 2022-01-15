عاصي الحلاني في موسم الرياض.. طرب وتألق ونجاح!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ليلة غنائية طربية حافلة على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد الرياض سيتي، أمتع فارس الغناء العربي عاصي الحلاني جمهوره السعودي بحفله الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض لهذا العام، وحمل شعار “ليلة لبنانية مميّزة” بمشاركة الفنانيين ملحم زين ومروان خوري.

اختتم عاصي الحلاني فقرات الحفل اللبناني، واستقبله الجمهور بالهتافات والتصفيق، حيث بدأ فارس الغناء العربي فقرته بأغنيته الشهيرة “بحبك وبغار”، ليغني بعدها أكثر من 10 أغنيات من أرشيفه المميّز، ونذكر من بينها “سألوني” و”يا طير” و”حبيبي” و”ما لي صبر” و”باب عم يبكي” و”قولي جايي” و”مغروم”.

وشهد الحفل إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وتوافد الجمهور على المسرح في وقت مبكر، حيث فتحت شركة “بنش مارك المنظمة” للحفل الأبواب عند الساعة 08:30 مساءً؛ من أجل تسهيل دخول الجماهير وفق الإجراءات الاحترازية، واقتصر الدخول على الأفراد مكتملي التحصين وفقاً للحالة في تطبيق توكلنا “محصن”، وبلغ عدد الجماهير 4 آلاف شخص.

وعلى هامش الحفل، عبّر عاصي الحلاني عن سعادته في لقاء الجمهور السعودي، وقال: “أفتخر بأن هناك اهتماماً بالحفلات والنشاطات الفنية مثل موسم الرياض الذي يبهرنا دوماً بتفاصيله، وسعيد بتنظيم هيئة الترفيه، واستقبال بنش مارك أسعدني”.

وتابع عاصي: “كان تفاعل الجمهور رائعًا، وقد ما أحكي عنه قليل؛ حيث ردووا كل أغانيّ وغمروني بمحبتهم وتفاعلهم، وسعيد بوجودي معهم، فقد كنت في الرياض قبل سنتين من خلال إحياء حفل في الفورسيزون، وسعيد بجمهوري في موسم الرياض واشتقت إلى أن ألتقي بهم من جديد، فهم جمهور متفاعل ومتذوق للفن ومحب”، وأكد عاصي الحلاني أن الليلة لبنانية بامتياز؛ ففيها خلطة لطيفة بوجود ثلاثة من الفنانين المميزين، والجمهور انتظر بشوق.

يذكر أن عاصي الحلاني أصدر في العام الماضي وتحديدًا في شهر مايو، ألبومه الجديد “كل الفصول”، والذي تضمن 11 أغنية منوعة بين المصري واللبناني والخليجي والبدوي والعراقي، وهي: “حبيبي، خلص بيكفي، مغروم اه مغروم، دزلي صوتك، كل الفصول، قمر يا عيني عليها، منين اجيب العذر، مجرد حلم، غدرك مستحيل، كيف انساك، بعدو قلبي”.

كما أطلق عاصي أغنية “حبيبي” الديو مع نجله الوليد الحلاني على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقي، وتوزيع طوني سابا، وإخراج احمد المنجد الذي قدم عاصي وابنه بصورة راقية جدًا مليئة بمشاعر الأبوة.