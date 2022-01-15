شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى يتحدث عن عودته للعمل مع أمير كرارة بعد 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم محمود عبد المغنى عن سعادته للعودة للتعاون مع النجم أمير كرارة مرة ثالثة بعد مرور 10 سنوات، وقال عبد المغنى في تصريح خاص لتليفزيون" الخليج 365" إنه تربطه بأمير كرارة علاقة صداقة وطيدة وعشرة سنين طويلة، قائلاً: "كان نفسى نرجع نعمل حاجة مع بعض تانى ما كنش في فرصة والحمد لله جاءت الفرصة بعد مرور10 سنين في مسلسل هجمة مرتدة".

يذكر أن النجمين التقيا في 2011 في مسلسل "المواطن إكس" الذى شارك في بطولته يوسف الشريف وإياد نصار، والتقيا أيضًا عام 2012 في مسلسل " طرف تالت" .



مسلسل المواطن اكس 2011 مسلسل المواطن اكس 2011



مسلسل طرف تالت 2012 مسلسل طرف تالت 2012

من ناحية أخرى ما زال النجم محمود عبد المغنى يواصل تصوير مشاهده في فيلم "شمس" داخل استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى الذى يشارك في بطولته مع كل من عمرو عبد الجليل وخالد الصاوى وعلاء مرسى وأحمد بدير وإخراج معوض إسماعيل.

والفيلم مأخوذ عن رواية "شمس إمبابة" للكاتب طلال الطريفي فى إطار إجتماعى تشويقي، والفيلم يجمع بين عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى للمرة الأولى سينمائيا.

الفيلم من إخراج معوض اسماعيل ومعالجة درامية طلال الطريفي سيناريو فواز الخريشي ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي.

وقال مؤخرا المخرج معوض إسماعيل، إن أكثر ما حمسه للقيام بإخراج الفيلم أن قصته مختلفة جدًا خاصة أنها لها علاقة بالسايكو دراما، مشيرًا إلى أن العمل يلعب على نفسية الممثل وهو تحدٍ كبير لأي ممثل ولأي مخرج من المفترض أن يساعد الممثل أن تظهر تلك الحالة بسهولة.