شكرا لقرائتكم خبر عن هدى المفتى مع خالد النبوى فى مسلسل "راجعين ياهوا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة هدى المفتى لمسلسل "راجعين ياهوا"، للنجم خالد النبوى، الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، وتجسد دور مميز خلال الأحداث ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها يوم الأحد المقبل فى الديكور الخاص بالعمل.

مسلسل راجعين ياهوا"، بطولة خالد النبوى ونور، وأنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، ويتناول المسلسل العديد من المفاجآت للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، من إخراج محمد سلامة ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك.

شاركت هدى المفتى فى أكثر من عمل آخرها مسلسل "بيمبو"، والذى عرض على احدى المنصات الإلكترونية، وحقق نجاح، والعمل من بطولة أحمد مالك ومطرب الراب ويجز وسينتيا خليفة، والفنانة رزان مغربى، وإخراج عمرو سلامة.

وتنتظر هدى المفتى عرض فيلم "كيرة والجن"، للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز تأليف احمد مراد وإخراج مروان حامد ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم الفنانة هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.