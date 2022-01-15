ميرهان حسين تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

خضعت الفنانة ميرهان حسين، لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها.

"ميرهان" نشرت صور الجلسة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وروّجت من خلالها لمسلسل "أنا وهي" والذي يُعرض حاليا على قناة cbc، قائلة: "هايدي.. أنا وهي".

مسلسل "أنا وهي" بطولة النجوم: أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، وعدد من ضيوف الشرف بينهم: سليمان عيد، ميرهان حسين، محمد أنور، وكريم عفيفي، من تأليف مصطفي حمدي، وإخراج سامح عبد العزيز.

وتنتظر الفنانة ميرهان حسين، عرض مسلسل "نقل عام" الذي تشارك في بطولته بجانب النجوم: محمود حميدة، سميحة أيوب، أحمد بدير، سوسن بدر، دينا، محسن محيي الدين، ريم البارودي، محمد محمود عبدالعزيز، وهو من إخراج عادل أديب، ومن المقرر عرضه على On يوم 29 يناير الجاري.