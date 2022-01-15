ابتسام شقيقة دنيا بطمة تحتفل بزفافها بأجواء ملكية.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 15 يناير 2022 06:50 صباحاً - احتفلت ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، أمس الجمعة، بحفل زفافها على مهندس ديكور فؤاد قبيبو في مدينة الدارالبيضاء بحضور ثلة من مشاهير،

وقد ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الحفل، ووصفه العديد من الرواد بالحفل الأسطوري والملكي نظراً لفخامة الحفل وروعة تفاصيله.

وقد نشرت ابتسام بطمة مقاطع من الحفل على حسابها على انستغرام حيث تلقت التهاني من متابعيها.

كذلك شاركت دنيا بطمة متابعيها على انستغرام عددا من مقاطع الفيديو من الحفل واكتفت بالتعليق عليها بعبارة “ما شاء الله”.