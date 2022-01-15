شكرا لقرائتكم خبر عن جال جادوت فى نزهة بعيدًا عن العمل والضغوطات بصحبة أبنائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثلة جال جادوت قررت أخذ استراحة من أعمالها العديدة التي انشغلت بها طوال الفترة الأخيرة، على مدار العام الماضى 2021، وذلك بعدما خرجت خلال نزهة بصحبة أبنائها، وفقًا لما نشره تقرير موقع الديلى ميل خلال تقرير له مؤخرًا، أكد فيه أن الممثلة الشهيرة حرصت على اصطحاب أبنائها في نزهة داخل ستوديو سيتى، وبعدها شقوا طريقهم إلى متجر آيس كريم من الاجل الاستمتاع بالأكل هناك.



جال جادوت

واتى ذلك بعدما كشفت عدة تقارير أجنبية مؤخرًا عن تخطيط الممثلة جال جادوت من أجل لعب دور البطولة في فيلم To Catch A Thief، وهو الفيلم الذى يستند إلى رواية غامضة من تأليف ديفيد دودج، قدمها هيتشكوك من قبل عام 1955 ببطولة كاري جرانت وجريس كيلي في الأدوار الرئيسية.

وبذلك تعيش الممثلة جال جادوت حالة كبيرة من النشاط الفني، وذلك بعد نجاح أحدث أفلامها Red Notice في تحقيق نجاح كبير، والتي شاركت في بطولته بصحبة كلاً من ريان رينولدز وذا روك، كما ظهرت مؤخراً بعد نجاح فيلمها الأخير وهى تعيش يومها ببساطة إذ حرصت على التسوق في البقالة بمفردها وذلك في مزارع بريستول في هوليوود.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن Red Notice للنجم العالمى دوين جونسون والنجمة جال جادوت والنجم رايان رينولدز، طرحت الفيلم مؤخرًا بشكل نهائى عبر منصتها الإلكترونية، حيث إن الفيلم يعد أضخم إنتاجات الشركة على مدار السنوات الأخيرة.