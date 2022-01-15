شكرا لقرائتكم خبر عن زينب غريب تتسبب فى كثير من الأزمات لأحمد مالك بمسلسل "تحقيق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة زينب غريب دور صحفية خلال أحداث مسلسل "تحقيق"، وتتسبب فى العديد من الأزمات للفنان أحمد مالك، الذى تدور أحداثه فى 13 حلقة للعرض على منصة watch it الرقمية، وتعتمد أحداث المسلسل على وقوع جريمة قتل غامضة ويتم التحقيق فيها للوصول الى الحقيقة، ومقرر عرضه قريبًا.

مسلسل "تحقيق" يعتمد على البطولة الشبابية وهو من نوعية أعمال الساسبنس التى لا تخلو من الأكشن، ويشارك فى بطولته حمد مالك، خالد أنور، هدى المفتى، تارا عماد، مي الغيطي، كمال أبورية، طارق عبد العزيز، فاضكة ناصر، زينب غريب وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحى "شانك" فى أولى تجاربه بالإخراج الدرامى.

يذكر أن أخر ظهور للفنانة زينب غريب كان فى فيلم "عروستى"، بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وتأليف مصطفى البربرى وإخراج محمد بكير.