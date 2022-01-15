شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأنيمشن Sing 2 يحقق إيرادات تصل لأكثر من ضعفى ميزانيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Sing 2 إيرادات وصلت إلى 296 مليونًا و142 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى وهو يضاهي ضعف ميزانيته وأكثر من ميزانيته التي وصلت إلى 110 ملايين دولار، وذلك منذ طرحه 22 ديسمبر من العام الماضى 2021 بـ دور العرض المختلفة حول العالم، العمل من إنتاج شركة Universal

يدور فيلم Sing 2 حول Buster Moon وأصدقائه الذين يجب عليهم إقناع نجم موسيقى الروك المنعزل Clay Calloway بالانضمام إليهم فى افتتاح عرض جديد.

العمل من بطولة مجموعة من النجوم العالميين منهم ماثيو ماكنهوى، تارون إجيرتون، تورى كيلى، ريس ويذرسبون، نيك كرول، سكارلت جوهانسون، بوبي كانافال، هالسي، بونو، إريك أندريه، فاريل وليامز، ليتيتيا رايت.

وشارك فيلم الأنيمشن Sing 2 في مهرجان البحر الأحمر السينمائى فى دورته الافتتاحية العرض الأول فى العالم العربى للجزء الثانى من فيلم التحريك المنتظر "هيا نغنى 2" أو " Sing 2" ، للمخرج البريطاني الحاصل على جوائز جارث جينينجز.