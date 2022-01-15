دانييلا رحمة تخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

خضعت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها.

ونشرت "دانييلا" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صور الجلسة، وظهرت خلالها بالأبيض.

دانييلا رحمة من مواليد 13 أكتوبر 1990، وهي عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية، ولدت في أستراليا، وعادت إلى لبنان عام 2010، حيث شاركت في مسابقة ملكة جمال المغتربين وفازت باللقب، وعادت بعد ذلك لأستراليا إلا أنها قررت العودة إلى لبنان، وهناك عاشت مع أقاربها متابعة تحصيلها العلمي في جامعة سيدة اللويزة، وشاركت بعد ذلك في برنامج Dancing with the stars، وفازت بهذا الموسم، وبعد فوزها قررت البقاء في لبنان لتتجه للتمثيل.

وعُرض مؤخرا للنجمة دانييلا رحمة مسلسل "للموت" من ﺇﺧﺮاﺝ فيليب أسمر، وﺗﺄﻟﻴﻒ نادين جابر، مع النجوم: ماغي بو غصن، محمد الأحمد، خالد القيش، باسم مغنية، ورنده كعدي وغيرهم.