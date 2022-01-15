لطيفة تكشف عن رسالة تلقتها من رئيسة الحكومة التونسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة لطيفة، عن رسالة تلقتها من السيدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة التونسية.

ونشرت لطيفة، الرسالة، عبر حسابها على "تويتر"، وعلقت: "السيدة الفاضلة نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية.. أشكرك على هذه الرسالة القيمة، وإذ يشرفني أن أمثل بلدي بل واجب عليا كفنانة ومواطنة تونسية أن أساند بلدي".

وأضافت: "أنا لم أقم سوى بواجبي تجاه بلدي.. شكرًا على هذه اللفتة الكريمة منك، وسأظل دائمًا في خدمة وطني لأخر يوم في حياتي.. تحيا تونس".

وأصرت الفنانة لطيفة، مؤخرا على إحياء حفلها الغنائي في"إكسبو 2020 دبي" بدون فرقة موسيقية، نظرًا لإصابة مايسترو فرقتها الموسيقية محمد الأسود وبعض العازفين بكورونا، وذلك احترامًا منها لجمهورها.

وعلقت لطيفة، بعد الحفل، عبر حسابها على"تويتر"، قائلة: "برغم كل الصعوبات اللي حصلت في هذا الحفل، لأول مرة أتعرض لهذا الموقف إني أغني بدون الفرقة الموسيقية.. أشكر جمهوري اللي حضر بكثافة من كل بقعة، والحمد لله إن الحفلة لم تلغى والحمد لله على نعمة النجاح، وشكرا لـ (أكسبوا 2020) على التنظيم الرائع.. من أصعب المواقف اللي اتعرضت لها في حياتي".