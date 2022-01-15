حكيم في زيارة للأهرامات.. ويعلق: "مش هنلاقي جمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

زار الفنان حكيم، منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة.

ونشر حكيم، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لو لفينا الدنيا بحالها، مش هنلاقي في جمالك يا مصر".

وظهر "حكيم" في الصور وهو يصطحب جملا ويتجول به في منطقة الأهرامات.

جدير بالذكر أن آخر أعمال حكيم الغنائية، كانت أغنية "الجنة في الإمارات" التي أطلقها احتفالا بالعيد الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، في ديسمبر الماضي.

"الجنة في الإمارات" من كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع طارق عبدالجابر وإخراج حسام الحسيني.