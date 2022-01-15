شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم عيد ميلاد "فطوطة".. محطات مهمة فى حياة سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى ميلاد الراحل الكوميديان من الدرجة الأولى، "فطوطة"، النجم الكبير سمير غانم الذى لا يمكن أن يشاهده الجمهور في عمل فني دون الضحك، يمتلك رصيدًا ضخمًا ومتنوعًا من الأعمال، حيث قدم ما يقرب من 160 فيلمًا، و50 مسرحية، و80 عملاً للدراما التليفزيونية والإذاعية، بخلاف فوازير رمضان التي قدمها قرابة 10 مرات سواء كبطل أول في الثمانينيات والتسعينيات، أو مع مجموعة من نجوم الكوميديا بالستينيات والسبعينيات.

سمير غانم تخرج فى كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة (ثلاثى أضواء المسرح) الشهيرة، وهو فريق غنائى كوميدى لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها (طبيخ الملايكة، روميو وجوليت)، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة، وتم حل الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، اتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معًا فى عدة مسرحيات كان أشهرها (المتزوجون)، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية "أهلا يا دكتور".

تزوج سمير غانم من النجمة الراحلة دلال عبدالعزيز، وذلك بعد لقائهما معاً في مسرحية "أهلاً يا دكتور"، حيث نشأت بينهما علاقة حب، ولديهما ابنتان هما دنيا وأمل الشهيرة في التلفزيون باسم إيمي.

ضمت قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد الصادرة بعام 1996، فيلمين شارك بهما، وهما "خلي بالك من زوزو، المذنبون".

وشملت مسيرة سمير غانم الفنية أفلاما مثل "البعض يذهب للمأذون مرتين" و"أذكياء لكن أغبياء"، ومسرحيات مثل "المتزوجون" و"الأستاذ مزيكا"، ومسلسلات مثل "حكاية ميزو" و"الكابتن جودة".

توفى الفنان سمير غانم فى 20 مايو عن عمر يناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بمرض كوفيد-19. دون أن تعرف زوجته الفنانة دلال عبد العزيز التى فارقت الدنيا إثر نقلها هى الأخرى إلى المستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا.