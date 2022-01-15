من الاول بين كاظم الساهر وعمرو دياب وجورج وسوف؟.. عصام كاريكا يصدم نزار الفارس بإجابته

كتب امير فتحي في السبت 15 يناير 2022 02:45 صباحاً - فاجأ الفنان المصري عصام كاريكا الاعلامي العراقي نزار الفارس برده على ترتيب الفنانين العراقي كاظم الساهر والمصري عمرو دياب والسوري جورج وسوف حسب الصوت والشهرة.

واعتبر عصام كاريكا، أن صوت الفنان كاظم الساهر، يعد الأقوى في الوطن العربي، حسب مقارنته بالاسمين الاخرين، وهما جورج وسوف وعمرو دياب، حيث رتب كاريكا أن أفضل صوت هو كاظم الساهر ويليه جورج وسوف وآخرهم عمرو دياب.

وقال عصام كاريكا في رده على نزار الفارس، في حلقة الامس من برنامج “مع الفارس” المذاع على قناة “الرشيد”، بعد تفاجأ الاخير من حلول عمرو دياب في المرتبة الاخيرة: “انت حاطه مع مين؟ انت حاطه مع كاظم وجورج”.

أما من ناحية الشهره فقد أكد عصام كاريكا ان شهرة عمرو دياب تفوق شهرة كل من كاظم الساهر وجورج وسوف قائلا “عمرو دياب نمبر وان في العالم العربي كله”.

اما عن محمد رمضان ولقب “نمبر وان”، قال عصام كاريكا: “غنوة مش نمبر وان”.