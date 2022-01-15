شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة يارا اللبنانية تحيى حفلاً غنائيًا في المكسيك بمهرجان xtra vaganza nights والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة يارا اللبنانية، حفلاً غنائيًا ضمن مهرجان xtra vaganza nights الذي يقام سنويًا في مدينة كنكون بالمكسيك، والمقرر إقامته في الفترة من 21 إلى 24 يناير الجارى، وذلك بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء.

وتستعد النجمة يارا، لإحياء حفل غنائى على مسرح المجاز بالشارقة في الإمارات يوم 12 فبراير الشهر المقبل تزامنًا من احتفالات الفلانتين، ومن المقرر أن تقدم يارا باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور واختتمت يارا عام 2021 بحفل غنائى ليلة رأس السنة في دبى.

وطرحت يارا الأيام الماضية، أغنيتين من أول أغانى ألبومها الجديد "مليت" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب و6 أغنيات من البومها الخليجى "غير الناس"، هى، الأغنية الأولى بعنوان "غير الناس" وهى من كلمات آدم، وألحان شميم، وتوزيع نور هاشم، أما الأغنية الثانية بعنوان "ما ودعونى" من كلمات الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان زياد برجى، وتوزيع عباس صباح.

والأغنية الثالثة بعنوان "على المكشوف"، وهى من كلمات خالد المريخى، وألحان طلال، وتوزيع زياد ناديم، والأغنية الرابعة بعنوان "يمرنى طاريك" وهى من كلمات سلطان بن سهيل السلطان، الحان أدهم، توزيع نور هاشم.

وطرحت أغنية "سارى" وهى خامس أغنيات ألبومها الخليجى الجديد "غير الناس"، والأغنية من كلمات محمد سيد حرب وألحان آدهم، وتوزيع نور هاشم، أما الأغنية السادسة فهى بعنوان "هلا مرحب"، كلمات أصايل، ألحان بحر، توزيع حاتم منصور.