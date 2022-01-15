شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم فى ذكرى ميلاد أبيها الراحل: يا رب تكون سعيد ومرتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة دنيا سمير غانم رسالة مؤثرة لأبيها الراحل النجم سمير غانم، تزامنا مع ذكرى ميلاده، وكتبت على حسابها على "فيس بوك": كل سنة وأنت طيب يا حبيبى وروحى، ربنا يرحمك ويغفر لك".

وأضافت: "يا رب تكون سعيد ومرتاح زى ما كنت طول حياتك بتسعد الناس كلها.. بحبك و معايا فى كل لحظة.. عيد ميلاد سعيد فى الجنة يا رب".



سمير غانم

وفى وقت سابق، عبرت الفنانة دنيا سمير غانم، مجددًا عن اشتياقها وفقدانها لوالديها الراحلين سمير غانم، ودلال عبد العزيز، حيث استعادت ذكرياتها وشقيقتها إيمى، معهما بصورة من مرحلة طفولتها، حيث نشر دنيا، صورة برفقة شقيقتها ووالديها، وظهرت دنيا وإيمى بفستانين متشابهين باللون الأبيض، فيما ارتدى والداهما ملابس سوداء اللون.

وكتبت دنيا سمير غانم، عن والديها الراحلين، فى تدوينه عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، "يا رب ارحمهم وصبرنى على فراقهم.. بجد الفراق ده صعب أوى.. كنت فاكرة إن لما الوقت بيعدى هتعود، لكن للأسف الحياة مستمرة وبنروح ونيجى ونشتغل ونضحك، لكن قلبى موجوع عليكوا أوى ووحشتونى أوى.. الدنيا مختلفة أوى من غيركوا".